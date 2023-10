ZGM w Toruniu: "Niestety, projekt remontu klatek nie zakwalifikował się do dofinansowania"

Z uwagi na fakt, iż remont budynków przy ul. Mickiewicza 146, 148 i 150 jest bardzo kosztowny, należało podzielić go na etapy. Pierwszy etap został już zakończony przy wsparciu UE na poziomie 85% oraz dodatkowym dofinansowaniu budżetu państwa o kolejne 10%, co daje łączenie dofinansowanie na poziomie 95%. Podkreślić należy, że znaczne koszty remontu generują prace konserwatorskie.

"Informacje Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu (a nie jak w artykule wskazano Zakładu Gospodarki Miejskiej) zostały przekazane do Nowości w dniu 07.09.2023r. i dotyczyły wcześniejszego artykułu, tj. z dnia 09.09.2023r. Od półtorej miesiąca żadne dewastacje wyremontowanych części budynku nie miały miejsca. Dodatkowo, za zgodą ZGM, w ostatnim miesiącu na 2 pomieszczeniach gospodarczych powstały murale.

Zabytkowe koszary w Toruniu wyremontowano w ramach gminnego programu rewitalizacji za 5,2 mln zł. Ale zamiast "efektu wow" jest ogólne niezadowolenie. - Bo sam remont budynku to żadna rewitalizacja -…

Budynki są pod ścisłą opieką konserwatora, co absolutnie uniemożliwia uczestnictwo samych lokatorów w remoncie klatek schodowych. Koszt ich remontu określony został na kwotę 3,5 mln zł, wobec czego ZGM podjął kroki w celu uzyskania dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Niestety projekt nie zakwalifikował się do dofinansowania. Podjęte zostały również kroki o pozyskanie dotacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) z puli na rewitalizację miast prezydenckich, jednak projekt nie zakwalifikował się do pozyskania środków.