Morsy z Zalesia rozkręcają nowy sezon. Zapraszają do wspólnej kąpieli

Morsy w Zalesiu: weterani kąpią się od lat

Weteranem w grupie "Morsy z Zalesia " jest Krzysztof Stróżyński. Zimnych kąpieli zażywa od 15 lat. Jednego z nowych członków grupy zachęcił do morsowania podczas spotkań na siłowni. W tym sezonie morsować zaczęła też żona Krzysztofa Stróżyńskiego, Bożena. Po raz pierwszy weszła do zimnego jeziora na inaugurację sezonu 2023/2024. Czy małżonek zaraził ją pasją?

- Tu nie ma mowy o zarażaniu. Każdy musi się do tego przekonać i nastawić mentalnie przed wejściem do wody. Przygotowanie fizyczne oczywiście też gra swoją rolę - mówi Krzysztof Stróżyński.

Morsy z Zalesia: kąpiel w każdą sobotę o 8.30

- Początkujący wchodzą do wody na minutę, potem wychodzą na brzeg na kolejną porcję rozgrzewki i wracają do jeziora na następną minutę i tak dalej. Z czasem czas pobytu w wodzie się zwiększa - wyjaśnia Waldemar Ostrowski.

Wejście do wody oczywiście poprzedza rozgrzewka. Przede wszystkim - trucht, gimnastyka.

- Mój rekord to 25 minut nieprzerwanego przebywania w wodzie, powietrze miało wtedy minus 5 stopni Celsjusza - dodaje Krzysztof Stróżyński, rekordzista pod tym względem w całej grupie.

W porównaniu z letnią kąpielą morsy obowiązują dodatki do strojów, które chronią przed nadmiernym wyziębieniem. To specjalne buty, rękawiczki, także czapki. Z reguły morsy nie zanurzają w wodzie dłoni. To pozwala dłużej w niej przebywać.

- To super relaks, chociaż najfajniej jest, gdy mamy temperaturę powietrza poniżej zera i na brzegu jeziora leży śnieg. Zapraszamy do wspólnych kąpieli wszystkich chętnych. W naszej grupie jest wesoło, ciągle ktoś żartuje. W takiej atmosferze można zapomnieć o problemach, których nagromadziły się przez cały tydzień - podkreśla Waldemar Ostrowski.

- Danka, w takiej wodzie celulit świetnie się wchłania - woła jedna z kąpiących się pań.

Morsy z Zalesia spotykają się w ośrodku w Zalesiu w każdą sobotę o godzinie 8.30. Zazwyczaj kąpią się na bocznej plaży. Na głównej będą w Mikołajki, podczas kąpieli przedświątecznej także w grudniu oraz przy okazji styczniowego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na głównej plaży po kąpieli sobotnie spotkanie zawsze kończy poczęstunek - kiełbaski z grilla.