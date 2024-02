Zmiany w MZK Toruń na liniach autobusowych nr 123 i 124. Pasażerowie oczekują kolejnych

Korekty w rozkładach jazdy autobusów nr 123 i 124: co konkretnie się zmieniło?

Te korekty cieszą pasażerów, ale oczekują oni kolejnych. Pisaliśmy już w "Nowościach", że chcieliby więcej kursów autobusów na nowych liniach. Są też kolejne postulaty.

- Cieszyliśmy się z decyzji o uruchomieniu linii nr 123, bo to szansa na odstawienie samochodów i dojazd do pracy w Toruniu autobusem - wskazuje Czytelnik z gminy Lubicz. - Nic z tego, bo rozkład jazdy został tak ułożony, że nie ma kursy, by na godzinę 7 dojechać na przykład z Mierzynka na Rubinkowo. Autobus odjeżdża o godzinie 5.40, zamiast o godzinie 6 lub po godzinie 6. Wiele osób pracuje do godziny 15, ale wtedy nie ma kursu z Rubinkowa do Mierzynka. Jest o 14.30. Mamy też kurs Polbusa, jednak również przed 15. Apeluję więc o zmiany w rozkładzie jazdy.