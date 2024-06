Znaczące wypłaty z ZUS. Można dostać nawet 29 tys. złotych! Jak zyskać prawo do tych środków?

Kosmiczne wypłaty z ZUS

Wielu z nas może nie wiedzieć, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca podatnikom środki pochodzącego z Otwartego Funduszu Emerytalnego. Co więcej, pieniądze te mogą być dziedziczone przez prawnych spadkobierców. Są to naprawdę duże sumy, nawet 30 tysięcy złotych. Jak upomnieć się o te pieniądze?

Subkonto w Otwartym Funduszu Emerytalnym

Gdzie i kiedy złożyć wniosek o wypłatę

Jeśli chodzi o czas składania wniosku, to nie ogranicza nas żaden termin złożenia go w siedzibie ZUS, o ile zmarły osiągnął wiek emerytalny. Jeśli natomiast go nie osiągnął, po środki należy zgłosić się do Otwartego Funduszu Emerytalnego i tam złożyć stosowny wniosek. Fundusz poinformuje ZUS i pieniądze będą wypłacone w ciągu trzech miesięcy.