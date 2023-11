Zwycięzca Konkursu Chopinowskiego zagrał w Toruniu. To był Koncert Kopernikański

Koncerty Kopernikańskie: we Fromborku, Toruniu i Bydgoszczy

To było jedno z wydarzeń z cyklu "Koncerty Kopernikańskie". W czwartek 16 listopada otworzył go koncert w archikatedrze we Fromborku. Toruński był drugim z kolei. Cykl zamknie niedzielny (19 listopada) koncert w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.