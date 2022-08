200 kilogramów śmieci zebrano na Bulwarze Filadelfijskim w ramach "Wiślanej Odysei"

To już 8. etap "Wiślanej Odysei". Od początku roku co miesiąc ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski razem z lokalnymi eko-wolontariuszami pokonuje kolejne odcinki Królowej Polskich Rzek. Zaczął w styczniu u jej źródeł, w październiku zwieńczy pieszo-kajakowo-rowerową wyprawę przy ujściu do Bałtyku.