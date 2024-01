Agencje detektywistyczne mają coraz więcej zleceń związanych z biznesem

Zmniejsza się za to liczba zleceń poszukiwań zaginionych osób lub skradzionych samochodów.

- I to mnie akurat cieszy - twierdzi właściciel "No Secret". - Zawsze polecam, by w takich sprawach koniecznie skontaktować się z Policją. Ma ona niewątpliwie dużo większe możliwości operacyjne niż prywatni detektywi. My możemy współdziałać, i współdziałamy z Policją, co chwalą sobie obie strony, ale to ona powinna wziąć na siebie główny ciężar poszukiwania zaginionej osoby. Muszę przyznać, że zaufanie w ostatnich latach do policjantów znacznie wzrosło. Wcześniej różnie z tym bywało, ludzie przychodzili do nas, bo obawiali się, że oficjalną drogą nikt się ich problemem na poważnie nie zajmie. Teraz to się zmieniło.