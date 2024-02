Te psy zaginęły ostatnio w Toruniu i okolicach! Co zrobić, gdy pies zaginie?

Toruń na tropie psów

Historia Bródki, czyli psa, który we wrześniu ubiegłego roku zaginął na terenie Torunia, zrzeszyła kilku mieszkańców Torunia i okolic tak mocno, że postanowili stworzyć specjalną grupę, by pomagać w odnajdowaniu psów, które zaginęły zarówno w mieście, jak i w okolicy. Tropem Psa Toruń – taką nazwę nosi nieodpłatna inicjatywa, dzięki której znalezienie pupila może być prostsze.

Kto do nowej Rady Miasta Torunia? PO stawia na kobiety od marszałka Całbeckiego

Osiedlowe Koło Gospodyń „Podgórzanki” zaprasza do dołączenia i wspólnego pichcenia!

Do grupy Tropem Psa może dołączyć każdy, kto chciałby zaangażować się w jakikolwiek sposób w odnajdywaniu psów, które zaginęły. Każda pomoc jest ważna, niezależnie od tego, w jakiej okolicy Torunia lub okolic będzie się działać. Działa w niej specjalny czat, dzięki któremu komunikacja w sprawie poszukiwań przebiega dużo sprawniej. Wszelkie działania grupy są nieodpłatne, lecz aby poszukiwania były bezpieczniejsze, uruchomiono zbiórkę na sprzęt do odławiania psów ( link ).

Na czym polegają działania grupy? P rzede wszystkim ma zrzeszać ona osoby chętne do działania, ma być wsparciem dla właścicieli zagubionych pupili i miejscem, gdzie umieszczane są najważniejsze informacje, które mogą pomóc w poszukiwaniach. Cel grupy – odnalezienie zguby. W jaki sposób? Przede wszystkim działaniem w terenie, nagłaśnianiem informacji o zaginionym psie, plakatowaniem, sprawdzaniem tropów.

Zaginione psy w Toruniu i okolicach

Tak elanowcy niszczą Bydgoskie Przedmieście! Pod okiem kamer. Co na to policja i SM?

Jeśli ktoś zauważy psa, należy go nie gonić i nie wołać, a zawiadomić odpowiednie służby – najlepiej Schronisko dla Zwierząt w Toruniu (telefon interwencyjny: 666 683 377) lub Ekopatrol Straży Miejskiej (986). Zgłoszenie o błąkającym się psie można zgłosić także na Tropem Psa Toruń – być może będzie to jeden z tych psów, które aktualnie są poszukiwane.

Co robić, gdy pies zaginie?

Tropem Psa Toruń stworzyło krótki poradnik, co zrobić gdy pies zaginie. Kilka kroków i szybka reakcja potrafią przyczynić się do szybkiego odnalezienia zguby.

W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu jest wiele psów, które czekają na adopcję. Trafiły do placówki w różnych okolicznościach i z różnych powodów. Jedno jest pewne. Czekaja na nowy dom. …

Psie historie, tropie sukcesy

Po Bródce zaginęła Lara, pies lękowy, który unikał kontaktu z człowiekiem. Zaginęła 22 października 2023 roku. Pierwszy sygnał pojawił się, że znajduje się w lesie przy Leśniczówce. Ślad po Larze zaginął na około miesiąc. W końcu pojawił się sygnał z Brzeźna. Przez prawie dwa miesiące psa obserwowano, czuwano nad jego zachowaniem i oswajano. Zwrócono się do Jamora, czyli odławiacza, który przy pomocy odpowiedniego sprzętu, psa złapał 24 stycznia bieżącego roku. Lara bezpieczna i zmęczona wróciła do opiekunów.

Tropem Psa Toruń powstało w styczniu br., lecz założycielki działały już wcześniej, właśnie przy okazji poszukiwań Bródki – psa, który do Torunia trafił całkowicie przypadkowo. Przyjechała tu ze swoim właścicielem, kierowcą tira. W wyniku głośnego huku Bródka wyskoczyła z kabiny tira i pobiegła w tylko sobie znanym kierunku. Jej poszukiwania trwały trzy tygodnie. Każdego dnia osoby zaangażowane w poszukiwania sprawdzały tropy, plakatowały całe miasto i śledziły miejsca, które zostały wskazane przez innych. Bródkę udało się odnaleźć w Światowy Dzień Zwierząt.

Poszukiwano także Ginger, psa z Bydgoszczy, który w Toruniu zaginął w listopadzie ubiegłego roku. Odnaleziono go po dwóch tygodniach w Otłoczynie, również dzięki wsparciu założycielek Tropem Psa. Podobnie było z Ragim, Frodo, Maksiem, Marszalem… Dzięki wsparciu członków grupy, pracy właścicieli i zaangażowaniu, psy mogły bezpiecznie wrócić do opiekunów bądź trafić do schroniska, jeśli okazały się bezpańskie.