Jak się będzie nazywał Jar? Radni znów spierali się o nazwę osiedla na północy Torunia

Kontrowersje wokół Jaru. Jak będzie się nazywać to osiedle?

Chodzi oczywiście o osiedle w północnej części Torunia, zwane zwyczajowo Jarem. Przypomnijmy, że w marcu 2022 roku Rada Miasta - głosami większości radnych z klubów PO/KO oraz PiS - podjęła decyzję, by od 1 stycznia 2023 roku nosiło ono nazwę "Osiedle Niepodległości". Towarzyszyły temu duże kontrowersje. Wytykano, że nowa nazwa nie była konsultowana z mieszkańcami. Jej zwolennicy argumentowali z kolei, że nie powinno ono być Jarem, gdyż to określenie to skrót od jednostki Armii Radzieckiej, niegdyś tam stacjonującej, mającej na koncie zbrodnie i okupacje. Nazwa "Osiedle Niepodległości" nie weszła jednak w życie. Nie zatwierdziło jej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, wytykając fakt, że nie była ona konsultowana z mieszkańcami.