Agnieszka Peret, maturzystka na sto procent, odebrała nagrodę od prezydenta Torunia

Systematyczna nauka była decydująca

Utalentowana od dzieciństwa

- Spodziewaliśmy się, że będzie dobrze, ale nie wiedzieliśmy, że aż tak - przyznała Mirosława Peret. - Agnieszka nie siedzi tak dużo przy książkach, jak mogłyby sugerować jej wyniki w nauce. W naszym domu dzieci były uczone od pierwszych lat życia i teraz ta stała praca przynosi efekty. Agnieszka zdolności matematyczne wykazywała już wtedy, gdy miała półtora roku. Jako dziecko potrafiła układać puzzle ze stu kawałków, kochała cyferki. Lubiła bawić się matematyką, a my rozwijając jej pasję doprowadziliśmy do tego, że ją teraz kocha.

Duma dla Torunia

- Dumą dla Torunia jest to, że dwie panie zostały laureatkami "Matury na 100 procent" - podsumował prezydent Michał Zaleski. - Obie ukończyły Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące. Teraz zaczynają studia, ale to, co najważniejsze - pokazały, że poziom kształcenia w toruńskich szkołach jest bardzo wysoki. Dwie laureatki na 26 w całej Polsce to sukces toruńskiej edukacji.