Toruń. Przywłaszczył sobie dwa BMW warte ponad 670 tysięcy zł! Trafi za kraty? Obrońca walczy Małgorzata Oberlan

Krzysztof B. został uznany za winnego przywłaszczenia sobie dwóch samochodów wartych łącznie ponad 670 tysięcy zł i skazany na 1,5 roku bezwzględnego więzienia. Pexels.com/ Polska Press archiwum Zobacz galerię (5 zdjęć)

1,5 roku bezwzględnego więzienia - taki wyrok we września usłyszał w sądzie ratownik medyczny Krzysztof B. z Torunia. Za co? Za przywłaszczenie sobie dwóch samochodów marki BMW wartych 673 tysiące zł. Jego obrońca walczy, by nie trafił za kraty.