Młodzieżowa Rada Miasta Torunia zorganizowała piknik, na którym posadzili drzewa

Rada działa od tego roku

Młodzieżowa Rada Miasta Torunia działa od marca bieżącego roku. 28 lutego odbyły się wybory, na których wybrano 25 członków oraz przewodniczącego. Został nim Hubert Maciejewski. Głównym celem rady jest rozmawianie o problemach, które dotykają toruńską młodzież i zasygnalizowanie potrzebnych w mieście zmian. Na ostatnim posiedzeniu rady, które odbyło się 25 września, młodzi poruszyli wiele istotnych tematów, dyskutowano m.in. o młodzieżowym budżecie obywatelskim, praktykach w szkołach branżowych i technikach oraz zachęceniu młodych do udziału w wyborach parlamentarnych. Ustalono także harmonogram spotkań z przedstawicielami rady w toruńskich szkołach.

Piknik i nowe drzewa

W czwartkowe południe, 28 września odbył się piknik Młodzieżowej Rady Miasta Torunia. Młodzi spotkali się z prezydentem miasta Torunia, Michałem Zaleskim oraz dyrektorami toruńskich szkół na placu przy ul. Konstytucji 3 Maja. Do udziału w pikniku zaproszono także wszystkich chętnych, zwłaszcza młodych torunian, którzy chcieliby opowiedzieć radzie o swoich spostrzeżeniach oraz problemach, z jakimi na co dzień mierzą się w Toruniu. Spotkanie miało na celu przybliżenie funkcjonowania rady oraz opowiedzenie o najbliższych planach. Oprócz poczęstunku przygotowano także nasadzanie drzew, co było zdecydowanym uatrakcyjnieniem. Akcja ta spotkała się z dużym entuzjazmem, a posadzone drzewa pamiątką po spotkaniu z młodymi.