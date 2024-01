Alkohol pod chmurką i szarpanina na toruńskiej starówce

Wino pod gwiazdami

Uderzona kobieta

Toruńscy strażnicy miejscy zatrzymali również sprawcę pobicia. Do zdarzenia doszło 20 stycznia 2024 roku. Około godziny 5. nad ranem dyżurny Straży Miejskiej w Toruniu otrzymał zgłoszenie o awanturze na Rynku Staromiejskim. Natychmiast wysłał tam patrol.

Na miejscu strażnicy stwierdzili grupę kilkudziesięciu agresywnych osób przepychających się między sobą. Osoby te nie reagowały na polecenia strażników i były coraz bardziej agresywne. Mundurowi byli zmuszeni do użycia gazu obezwładniającego. Strażnicy ustalili, że powodem awantury było uderzenie kobiety przez jednego z mężczyzn. Funkcjonariusze ustalili sprawcę i go zatrzymali. 36-latek został przekazany policji. Poszkodowana nie potrzebowała pomocy medycznej.