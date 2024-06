Nowy muzyczny festiwal w Toruniu. Zagrają Vito Bambino i Daria ze Śląska

Czas pokaże, czy zaplanowany na 12-14 lipca pierwszy On The Move Music Festival w zamkowej fosie stanie się imprezą cykliczną i rzeczywiście rozpoznawalną w Polsce. Organizująca koncerty Toruńska Agenda Kulturalna podkreśla jednak, że toruński festiwal ma mieć swoją myśl przewodnią.

- Nazwa nawiązuje do ruchu, który kojarzy się z energią, postępem, tańcem, co idealnie pasuje do idei festiwalu. Kojarzy się także z przepływem, swego rodzaju „flow”, czym nawiążemy do przepływającej w pobliżu fosy zamkowej Wisły. Chcemy wprowadzić nową energię do polskiej branży muzycznej i eventowej, co wiąże się z postępem i dążeniem do dobrych zmian. On The Move Music Festival to niepowtarzalne wydarzenie, które przyciągnie tysiące miłośników muzyki i kultury. Trzy dni pełne energetycznych koncertów, niezwykłych doświadczeń i pozytywnych emocji sprawią, że festiwal stanie się niezapomnianym wydarzeniem dla wszystkich uczestników. W czasie trwania wydarzenia odbędą się cztery koncerty czołowych polskich artystów, znanych i lubianych wśród fanów muzyki - informuje TAK.