Babciowe z ZUS to nawet 1500 zł? To już pewne i to w 2024 roku!

W swoim expose 12 grudnia wprowadzenie babciowego 1500 złotych zapowiedział premier Donald Tusk. W założeniu ma je otrzymać każda mama oraz rodzina potrzebująca opieki nad małym dzieckiem. Ma to być świadczenie przyznawane w ramach rządowego programu Aktywna Mama. Co warto wiedzieć o nadchodzącym zasiłku?

Oczekiwanie na babciowe

Obecnie trwa oczekiwanie na szczegóły poświęcone programowi nazywanemu powszechnie babciowym. Nowe świadczenie z ZUS ma być zaprezentowane dość szybko, co wynika z faktu, że stanowiło ono element expose premiera Donalda Tuska. Jeszcze przed powołaniem nowego rządu ministrowie przygotowali wiele projektów ustaw, więc możliwe, że i wśród nich znajdzie się to poświęcone babciowemu - to zaś może oznaczać stosunkowo szybki uchwalenie i wprowadzenie programu w życie.

Założenia nowego zasiłku 2024

Z założeń prezentowanych już wcześniej wiadomo, że nowy zasiłek 2024 ma działać na określonych zasadach. Założenie jest takie, że babcia będzie zajmować się małym dzieckiem i otrzyma ten zasiłek, a jednocześnie matka będzie mogła pójść do pracy i zarabiać np. na wynajem lub kupno mieszkania. To zaś ma sprzyjać postawieniu na dalszą prokreację i powiększenie rodziny. Czy rzeczywiście to tak zadziała, przekonać się będzie można dopiero po dłuższym czasie działania programu. Pixabay

Babciowe 2024 w ramach programu Aktywna Mama

Nowa ustawa ma szczegółowo regulować zasady przyznawania babciowego w ramach programu Aktywna Mama. To wsparcie dla rodzin z dziećmi jest bowiem elementem tego nowego programu.

Kto dostanie babciowe?

Otrzymanie dodatkowego świadczenia ma stanowić uzupełnienie znanego wszystkim programu Rodzina 500+ (który ma wzrosnąć do 800+). Tu jednak ma to dotyczyć wyłącznie rodzin z dzieckiem poniżej trzeciego roku życia, gdzie też matka będzie chciała podjąć pierwszą pracę lub wrócić do przerwanej aktywności zawodowej.

Kluczowe warunki do otrzymania babciowego

Wyszczególnia się dwa kluczowe warunki otrzymania świadczenia babciowego.

Dziecku musi być w wieku do 36 miesięcy życia;

Praca podjęta przez matkę musi być co najmniej równa najniższej krajowej - od stycznia będzie to 4 242 zł oraz 4 300 zł od lipca). Po spełnieniu powyższych założeń będzie możliwe składanie wniosku o babciowe. Pixabay Oczywiście, szczegółowe zapisy mogą ulec zmianie, gdyż projekt jeszcze nie trafił pod głosowanie, jednak ogólne założenia, które już są nam znane, prezentują powyższe założenia.

Wysokość zasiłku - na co można wydać pieniądze?

Proponowane świadczenie ma wynosić miesięcznie 1500 złotych, co stanowić ma poważne zasilenie budżetu domowego. Co istotne, rodzice będą mieli prawo zadecydować o przeznaczeniu tych środków. Jak wskazuje na to potoczna nazwa zasiłku, domyślnie miałaby to być babcia sprawująca opiekę nad małym dzieckiem - tu wymagana by była umowa o pracę lub zawarcie umowy o dzieło bądź umowy zlecenia. Istotne jest jednak to, że rodzice mogą środki przeznaczyć również na pobyt dziecka w żłobku... Czy też mogą zatrudnić nianię!

Rekord Polaków - czy babciowe jest potrzebne?

Najnowsze raporty pokazują, że w Polsce jest niezwykle wysoki odsetek małżeństw mieszkających z rodzicami. To niekorzystnie wpływa na demografię. Dlaczego jest to jeszcze ważne i dlaczego babciowe może tu pomóc? Wyjaśniamy w galerii: