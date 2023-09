Bądź EKO na jesień - 14 października wymień plastik i nakrętki za sadzonkę rośliny.

Jesień bezsprzecznie kojarzy się z wrzosami. Te piękne, rozwijające się od sierpnia do listopada krzewy, zdobią nie tylko ogrody. 14 października mieszkańcy Torunia będą mogli zyskać własne sadzonki, które ozdobią ich przydomową i domową przestrzeń. Zasady są bardzo proste! Co należy zrobić?

Po pierwsze – już teraz zacząć zbierać nakrętki i plastikowe butelki.

Po drugie – przyjść do CH Toruń Plaza w sobotę, 14 października.

Po trzecie – oddać plastikowe odpady przy naszym stoisku.

Po czwarte – odebrać sadzonkę.

W tym roku przygotowaliśmy aż 1000 sadzonek, to o 300 wrzosów więcej niż w ubiegłorocznej edycji.

Jak odebrać sadzonkę?

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 11.00 w CH Toruń Plaza i potrwa do wyczerpania zapasów lub do godz. 17.00. Aby otrzymać wrzos, należy przynieść:

od 20 do 30 butelek lub od 30 do 40 nakrętek – 1 uczestnikowi przysługuje 1 szt. sadzonki

od 31 do 40 butelek lub od 41 do 70 nakrętek – 1 uczestnikowi przysługują 2 szt. sadzonek

od 41 do 50 butelek lub od 71 do 100 nakrętek – 1 uczestnikowi przysługują 3 szt. sadzonek

powyżej 50 butelek i powyżej 100 nakrętek – 1 uczestnikowi przysługują 4 szt. sadzonek

Dlaczego wrzosy?

Wrzos kojarzy się z przyjściem jesieni. Charakteryzuje się najczęściej jasnofioletowymi, drobnymi kwiatami. Oprócz pięknego wyglądu ma jednak także inne, zdrowotne działanie. Może być pomocą przy reumatyzmie, zakażeniu dróg moczowych, niestrawności czy przy przeziębieniu. Wystarczy regularnie zbierać kwiaty, zasuszyć i w późniejszym czasie zrobić z niego napar. Niegdyś popularna była także wrzosówka, czyli nalewka z wrzosów. Oprócz picia dla zdrowotności nacierano nią również bolące stawy.

Cel akcji Bądź EKO na jesień

Chcemy zwrócić uwagę na problem zanieczyszczenia planety. Skala zanieczyszczenia środowiska plastikiem jest ogromna. Trafia on nawet do najodleglejszych zakątków Ziemi – do głębin oceanów i arktycznego lodu czy na pustynie i plaże wielu wysp, gdzie bytują objęte ochroną zwierzęta. Trudno oszacować, jak długo postępuje jego rozkład, lecz ekolodzy informują, że kiedy jego mikrocząstki dostaną się do gleby i wód, ich oczyszczenie jest niemożliwe. Niewidoczne gołym okiem cząsteczki stają się ogromnym zagrożeniem dla ekosystemu. Wierzymy, że dzięki organizowanym przez nas każdego roku akcjom, uda się przybliżyć temat recyklingu oraz wzbudzić zainteresowanie ochroną środowiska.

Tworzywa sztuczne generują olbrzymie koszty, wpływają m.in. na emisję gazów cieplarnianych oraz stwarzają ogromny problem w ich zagospodarowaniu. Niestety – wciąż niski odsetek recyklingu przyczynia się do tego, że plastik jest wciąż źle gospodarowany. W większości przypadków nie trafia on nawet do stacji recyklingowych, a do spalarni lub kończy jako odpad zanieczyszczający środowisko. I choć ogólna świadomość wzrasta (zaobserwować to można np. w branży kosmetycznej, gdzie plastik zastępowany jest szkłem bądź bioplastkiem z trzciny cukrowej), wciąż potrzeba wielu akcji promujących recykling i świadome zarządzanie plastikiem. Nie pozostajemy bierni – stąd też kolejna edycja akcji Bądź EKO.