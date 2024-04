Bądź EKO na wiosnę – oddaj plastik i odbierz kwiaty! Rusza kolejna akcja „Nowości”

Bądź EKO na wiosnę

Wraz z wiosną przywykliśmy do robienia porządków. Oprócz własnych domów warto także uporządkować wspólną przestrzeń, która nas wszystkich otacza. Widzisz gdzieś nakrętkę lub plastikową butelkę, która leży na trawniku? Podnieś ją i przynieś 13 kwietnia do Toruń Plaza. W zamian za to dostaniesz od nas doniczkowe kwiaty, które mogą ozdobić Twój ogród, balkon czy parapet.

Postanowiliśmy zorganizować kolejną EKO akcję, dzięki której nie tylko damy uczestnikom trochę pięknych, wiosennych kwiatów, ale także sprawimy, że świat stanie się czystszym i mniej zanieczyszczonym miejscem. Stałe i głośne mówienie o recyklingu jest bardzo ważne. Dlaczego? Planetę mamy jedną i to wyłącznie od nas zależy, jaki będzie jej stan. A ponadto – w czystszym świecie lepiej się żyje!

Już kilkukrotnie mieszkańcy Torunia udowodnili, że ekologia i recykling nie są im obojętne. Wspólnie byliśmy EKO na jesień. Wówczas rozdawaliśmy odwiedzającym nasze stoisko wrzosy. Udało nam się zebrać ponad ćwierć miliona nakrętek i tysiąc plastikowych butelek. Przygotowane przez nas sadzonki rozeszły się już w godzinę, a akcja spotkała się z wielkim entuzjazmem. Czy tym razem uda nam się pobić rekord? Taką mamy nadzieję!

Kiedy, gdzie i co przynieść?

W sobotę, 13 kwietnia zapraszamy więc wszystkich chętnych do Toruń Plaza, które stanie się siedzibą ekologii. Startujemy o godzinie 11.00 i czekamy na Was do ostatniej sadzonki, ale nie później niż do godziny 16:00. Szukajcie naszego stoiska w środku budynku.

Zasady naszej akcji są bardzo proste. Wystarczy, że przyniesiesz do naszego punktu:

od 20 do 30 butelek lub od 30 do 40 nakrętek –otrzymasz 1 sadzonkę

od 31 do 40 butelek lub od 41 n do 70 nakrętek – otrzymasz 2 sadzonki

od 41 do 50 butelek lub od 71 nakrętek do 100 nakrętek - otrzymasz 3 sadzonki

powyżej 51 butelek i powyżej 100 nakrętek – otrzymasz 4 sadzonki

Jak być bardziej EKO?

Chyba wszyscy wiemy, że samo oddanie plastiku nie wystarczy. Wiele zależy od naszego codziennego życia, dlatego postanowiliśmy w kilku krokach podpowiedzieć naszym Czytelnikom, jak być bardziej EKO (a przy okazji można również zaoszczędzić).

Oszczędzaj energię i wodę,

Ogranicz zużycie plastiku i dobrze recyklinguj,

Rozważ założenie domowego kompostownika,

Organizuj zakupy i kupuj tylko to, czego potrzeba,

Twórz własne produkty domowego użytku, np. chemię,

Naprawiaj, zamiast kupować nowe rzeczy.

REGULAMIN AKCJI