Bar w Toruniu kontra ZUS - wygrana! Nie chcieli wyłudzić pomocy z Tarczy Antykryzysowej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu kontrolował zatrudnienie pani Basi i odkrył grzechy ciężkie. Stwierdził, że emerytka fikcyjnie została zatrudniona przez pani Ewę, prowadzącą w Toruniu trzy bary. Najpierw na umowie-zleceniu od marca do końca maja 2020 roku, a potem już na umowie o pracę, od połowy czerwca 2020 roku.

Według ZUS w okresie pandemii bary nie pracowały, a celem fikcyjnego zatrudnienia pani Basi miało być wyłącznie powiększenie pomocy z Tarczy Antykryzysowej dla pracodawcy. Wiarygodności całemu spiskowi dodawać miał fakt, że pani Basia jest teściową córki pani Ewy.

Nic się z tego w Sądzie Okręgowym w Toruniu nie potwierdziło, ale najpierw sprawa wymagała gruntownego zbadania. Ostatecznie wyrokiem sadu panią Basię uznano za "skutecznie ubezpieczoną" w opisywanych okresach i uprawnioną do chorobowego, wypadkowego etc. Dodajmy, że torunianka jako barmanka w tym samym lokalu pracuje do dziś.