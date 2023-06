Baseny w Toruniu w czasie wakacji - gdzie, kiedy i za ile?

Trzy baseny odkryte

Do szkoły na basen

Tradycyjnie "dyżury" od poniedziałku do piątku w godz. 10 -15 będą pełniły baseny szkolne. W lipcu będzie to basen w SP 16 przy ul. Dziewulskiego 2, w sierpniu w SP 8 przy ul. Łyskowskiego 28 i SP 18 przy ul. Wyszyńskiego 1/5. Wstęp dla dzieci jest bezpłatny po okazaniu legitymacji uczniowskiej.

Na basenie Uniwersyteckiego Centrum Sportu przy ul. Św. Józefa 17 przerwa technologiczna potrwa od 17 lipca do 15 sierpnia. W pozostałe dni ma być otwarty w godz. 9 - 19 (choć może to jeszcze się zmienić). Godzinny bilet normalny od poniedziałku do piątku kosztuje 15 zł (dopłata za minutę 20 groszy), w sobotę i niedzielę 17 zł. (dopłata 25 gr.); ulgowy od poniedziałku do piątku 13 zł (20 gr.), w sobotę i niedzielę 15 zł. (25 gr.). Bilety ulgowe przysługują: emerytom i rencistom, studentom i doktorantom, absolwentom UMK na podstawie Karty Absolwenta, uczniom, osobom niepełnosprawnym, bezpłatne wejścia mają: dzieci do lat 5, studenci niepełnosprawni i studentom - sportowcom UMK.