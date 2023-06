Leki są tańsze i droższe

Najbardziej podrożeje insulina!

W przypadku leków dla cukrzyków, a dokładniej insuliny zdrożenie sięga nawet kilkudziesięciu złotych! Lek Toujeo podrożał aż o 41,31 zł - z początkowej kwoty 207,20 zł do 248,51 zł. Z kolei Abasaglar, wcześniej kosztujący 91,78 zł podrożał do 119,32 zł. Cena wzrosła więc o 27,54 zł. Z kolei Lantus zdrożał o 13,14 zł do 99,76 zł (z kwoty 86,62 zł). Podobnie skoczyła cena Levemiru - z 99,09 zł do 112,23 zł.