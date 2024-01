Będzie bezpieczniej. W Toruniu zostanie zamontowanych kolejnych 12 kamer

To zapytanie ofertowe o wysokości do 130 tysięcy złotych. Na złożenie papierów wydział czeka do 17 stycznia, do godziny 13. Zwycięzca przetargu będzie miał 90 dni od podpisania umowy na przygotowanie dokumentacji projektowej. Oferty można składać w Wydziale Ochrony Ludności przy ulicy Legionów 70/76 w pokoju 214 lub mailem na adres [email protected]. szczegóły techniczne znaleźć zaś można na stronie bip.torun.pl.