Toruń. Brama Klasztorna została zamknięta na trzy tygodnie

Jaki jest tego powód?

- Firma Onde, wykonawca przebudowy ulicy Bulwar Filadelfijski, przystępuje do układania chodnika w rejonie Bramy Klasztornej, gdzie do tej pory toczyły się badania archeologiczne - wyjaśnia Paula Gałązka z zespołu prasowego Urzędu Miasta Torunia. - W związku z tym przejście przez Bramę Klasztorną zostanie zamknięte dla ruchu pieszego. Prace mają potrwać trzy tygodnie.

Obsłudze ruchu turystycznego służyć będą dwa pawilony, w których ulokowano m.in. toalety. Teren zostanie objęty monitoringiem (18 kamer). Przewidziano też dwa punkty wi-fi na wysokości ul. Żeglarskiej i Łaziennej. Z ogólnego kosztu przebudowy Bulwaru Filadelfijskiego, wynoszącego ok. 51 mln zł, aż 30 mln zł to dofinansowanie pozyskane przez miasto ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Termin umowny dla zakończenia prac w części drogowej to 29 kwietnia. Na Bulwar, oprócz ruchu pieszego, wróci też drogowy. Od Ślimaka Getyńskiego do Bramy Klasztornej będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 20 kilometrów na godzinę, a dalej, do ulicy Warszawskiej - do 30.