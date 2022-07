Będzie Gaj Ojców w Toruniu! Proponowana lokalizacja: ulica Olsztyńska

Przy drzewach pojawiają się w Gdańsku co roku pamiątkowe tabliczki. Odczytać z nich można, ile dzieci danego roku przyszło na świat w mieście, jakiej płci i jakie były najczęściej nadawane imiona. Co roku sadzenie jest naprawdę sympatycznym wydarzeniem, w którym uczestniczy wielu rodziców.

Gaje Ojców to kompleksy zieleni najczęściej w parkach, w których rodzice nowo narodzonych dzieci sadzą na pamiątkę drzewa. Pierwszy taki gaj powstał dekadę temu w Gdańsku. W tym mieście zresztą jest już wiele takich miejsc. Sadzone tam drzewa są później pielęgnowane także przez żywotnie zainteresowanych ich losem rodziców. Sadzeniu natomiast zawsze towarzyszy uroczysta oprawa: pamiątkowe wpisy, certyfikaty, zdjęcia, obecność władz miasta i mediów.

150 mln zł długu toruńskiego szpitala. Skąd brać na to pieniądze?

Zabiegi radnych od pięciu lat. W tym roku prezydent Torunia jest na "tak"!

W Toruniu zabiegi o to, by u nas rodzice także mogli sadzić drzewa na pamiątkę narodzin dzieci radni miejscy czynią od pięciu lat. Pierwszym, który wystąpił z taką inicjatywą, w marcu 2017 roku, był radny Bartosz Szymanski (klub radnych KO). Kolejnym - także w roku 2017 - rajca Maciej Krużewski (KO).

Pięć lat temu prezydent miasta Michał Zaleski nie był pozytywnie nastawiony do całego pomysłu. Argumenty prezydenta? Na przykład takie: "Parki i skwery (w mieście-red.) Sadzenie drzew przez niewykwalifikowane osoby, mimo ich dobrych intencji, nie jest zgodne z zasadami prawidłowego gospodarowania zielenią na takich przestrzeniach. Podkreślić też należy, że w Toruniu duża część terenów zielonych znajduje się na obszarach wpisanych do rejestru zabytków lub w ich sąsiedztwie" (cytat z jednej z odpowiedzi radnym).

Co się dzieje w toruńskim parku? Czytelnicy są zaniepokojeni składowiskiem odpadów

Jak to wygląda w Gdańsku, a jak będzie wyglądać w Toruniu?

"Ilu ojców będzie miał "Gaj Ojców w Toruniu?" - pytaliśmy w czerwcowej publikacji w Magazynie "Nowości". Oczywiście, w konwencji humorystycznej. Chodziło o to, że wszyscy wymienieni wyżej radni do ojcostwa się poczuwają. Ba, szczególnie radni KO bardzo chcą, by o ich inicjatywie pamiętać.