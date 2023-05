Będzie wyłączanie internetu w nocy? Dojdzie do nas rozwiązanie z Zachodu? Pierwsze miasta wyłączają darmowe Wi-Fi!

Internet w nocy? Koniec z tym!

Cały czas trwają badania nad tym, jak na ludzi wpływa nadmierna ekspozycja na fale elektromagnetyczne. Ich wpływ na zdrowie jest badany również w kontekście sieci Wi-Fi. Zdaniem niektórych wpływ jest wyraźniejszy w przypadku dzieci. To też doprowadziło do pojawienia się pomysłu, aby w nocy wyłączać miejską sieć Wi-Fi. Wprowadził to Frankfurt nad Menem. Tam sieć Wi-Fi ma jest wyłączona pomiędzy godziną 23:00 a 6:00. Władze miasta liczą, że to rozwiązanie nie tylko poprawi stan zdrowia mieszkańców, ale również wpłynie na ograniczenie zużycia energii.

Które miasta chcą wprowadzić rozwiązanie z Frankfurtu?

Miejska sbałość o zdrowie

Wyłączenie Internetu w nocy wspomoże oszczędzanie energii?

Główne korzyści z wyłączenia darmowego Wi-Fi nocą

Można wskazać trzy główne benefity związane z wyłączeniem Wi-Fi w nocy. Miasto oszczędzi w ten sposób energię elektryczną, to po pierwsze. Po drugie, osoby z wrażliwością na prąd będą mogły lepiej spać w nocy. Są ludzie, którzy uważają, że odbierają pole magnetyczne lub elektryczne. Warto przy tym pamiętać, że obecnie nie ma na to naukowych dowodów. Dla miasta będzie to nadzieja na ograniczenie liczby mieszkańców na ulicach, co może przyczynić się do wyraźnej redukcji hałasu.