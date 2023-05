Biegowa wiosna w Toruniu. W niedzielę start cyklu na Barbarce, 14 maja Run Toruń

Przełajowe zawody inaugurujące nowy sezon biegowy w lasach na toruńskiej Barbarce odbędą się już w najbliższą niedzielę, 7 maja. W zawodach mogą wystartować wszyscy chętni, niezależnie od wieku. Na najmłodszych, do lat 6, czeka dystans 200 metrów, na dzieci od 7 do 10 lat 1100 metrów, a na dzieci od 11 do 15 lat 1400 metrów. Bieg główny, przeznaczony dla dorosłych oraz dla młodzieży powyżej 16. roku życia, zostanie rozegrany na trasie liczącej 5500 metrów, identycznie, jak to miało miejsce w poprzednich latach.