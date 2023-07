Ceny na rynku? Wszystko zależy od pogody. Brakuje cytryn

Sprawdziliśmy ceny na toruńskim Targowisku Miejskim przy Szosie Chełmińskiej. Jakie są obecne trendy?

Po wejściu na rynek w oczy rzuca się brak cytryn. To normalne o tej porze roku. Trudno je dostać, bo brakuje tych owoców od najbliżej położonych importerów. Np. Hiszpania dostarcza te cytrusy od listopada do maja, na Turcję możemy liczyć dopiero od końcówki września. Dlatego polscy importerzy muszą sprowadzać je z daleka, najczęściej z Argentyny i RPA. A to oznacza, że tych owoców jest mniej i są droższe.

Czego możemy się spodziewać w najbliższych dniach? - Trudno powiedzieć - usłyszeliśmy od jednego z handlujących na targowisku. - Wszystko zależy od pogody. Jeśli trochę popada, to powinny stanieć warzywa, na przykład pomidory. Jeśli będzie upalnie, nie ma na to co liczyć. Nie najlepiej wygląda sytuacja z ogórkami, podobnie jak z kalafiorami.

Pomidory malinowe niemal na wszystkich stoiskach kosztowały w piątek 8 złotych. Ziemniaki - przeważnie 3, ogórki polne od 5 do 7, fasolka od 12 do 15, papryka od 10 do 13, cukinia 6, seler 10, korzeń pietruszki 15, cebula 5, buraki 5, marchew od 5 do 6, kalafior od 3 do 6,50 za sztukę. Pęczek koperku, chrzanu oraz natki pietruszki wyceniono na 2,50, czosnek kosztuje od 2,50 do 4. Niewielki worek bobu to wydatek 7 zł.

Jeśli chodzi o owoce, to nadal utrzymuje się wysoka cena borówek - 28 zł. Pojawiły się porzeczki (10-15 zł), agrest (10) i wiśnie (9). Najpopularniejsze w tym okresie truskawki kosztują od 12 do 15 zł. To niemal tyle samo, co czereśnie (od 10 do 13). Brzoskwinie wyceniono na 10 zł, jabłka na 3,50 - 4, arbuzy 5,50, jagody 20, grapefruity 9,50, gruszki 12, morele 16, winogrona 9,50 - 10, banany 4,50, śliwki 10, ananasy 2,50 (sztuka), a maliny 7 (mały pojemnik).

Jajka znaleźliśmy już za 60 groszy. Były też takie, które kosztowały złotówkę.