Charytatywna aukcja obrazów dla toruńskiej Fundacji "O uśmiech dziecka"

O uśmiech dziecka

Odbywające się co roku spotkanie zorganizowano w salach Hotelu "Filmar" przy ul. Grudziądzkiej. Wzięli w nim udział lekarze, artyści i przyjaciele fundacji. Tu warto podkreślić, że Fundacja "O Uśmiech Dziecka" to jedna z najstarszych organizacji tego typu w Toruniu. Powstała w 1992 roku z bezradności wobec braków sprzętowych w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym. Powołali ją ludzie, którym dobro małych pacjentów leżało i leży na sercu. Postanowili zdobywać fundusze, by móc wyposażyć lecznicę w aparaturę najwyższej klasy.