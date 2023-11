Toruński WTZ "Bratanki" ma już 30 lat! Podejrzeliśmy, jak wygląda ich dzień

- Uczestnicy warsztatów uczą się wykonywania podstawowych codziennych czynności: gotowania, dbania o porządek i prostych prac w domu czy ogrodzie. Niektórym łatwiej to przychodzi i w końcu podejmują pracę. Nie jest to częste, bo życie czasami weryfikuje i niektórzy uczestnicy wracają do nas z otwartego rynku pracy, na którym głaskania po głowie nie ma - nie ukrywa Gulczyńska.