Co ma piernik do wiatraka? Powiat toruński i fabryka "Kopernik" będą się wspólnie promować

Realizacja kampanii promocyjnej "Co ma piernik do wiatraka?" będzie się opierać na porozumieniu, które w piątek 8 marca podpisali starosta toruński Marek Olszewski i prezes FC "Kopernik" Szymon Poliński.

Piernik i wiatrak. Walory powiatu będą promowane na słodkościach

- Zależy nam, by powiat toruński był postrzegany nie tylko jako obszar podmiejski, ale też jako teren o swojej kulturze i historii - dodał starosta Olszewski. - Można przecież pokazać piernik na tle zabytków i pięknych krajobrazów, zachęcić turystów, którzy go kupią w Toruniu, by odwiedzili też okolice miasta.

- Wspólnie zdecydowaliśmy się na działanie, które jest nieoczywiste i innowacyjne. Takiej współpracy środowiska biznesu z lokalnym samorządem do tej pory w naszym regionie nie było – stwierdził przy okazji podpisania porozumienia prezes Poliński.

W ramach wspólnych działań starostwa i fabryki na etykietach wybranych produktów "Kopernika" pojawią się kody QR odsyłające do filmów promujących powiat toruński i specjały kuchni tradycyjnej. Powstanie też dziewięć wideo-wizytówek powiatu, które dotyczyć będą ciekawych miejsc, znanych ludzi mieszkających w podtoruńskich gminach czy wyróżniających się inicjatyw społecznych. Te filmy będą co tydzień miały swoją premierą na stronach internetowych Starostwa Powiatowego (powiattorunski.pl) i Fabryki Cukierniczej "Kopernik" (kopernik.com.pl) oraz w mediach społecznościowych.

Piernik w tytule kampanii promocyjnej to oczywiście toruński symbol. Wiatrak to zabytkowy obiekt typu koźlarz stojący w podtoruńskim Bierzgłowie.

Mieszanka piernikowa. Nowy produkt "Kopernika" wypróbują gospodynie

Po publikacji ostatniego filmu wydanie zostanie książka kucharska z przepisami na dania z niekiedy nietypowym wykorzystaniem piernika. Premierę ma mieć podczas plenerowego pikniku zorganizowanego przez starostwo i FC "Kopernik". Jest plan, by stał się on cykliczną imprezą, odbywającą się raz do roku w różnych miejscach w powiecie toruńskim.

Przedstawiciele FC "Kopernik" przekazali specjalny składnik do wspomnianych dań. To nowy produkt firmy - mieszanka piernikowa, powstała w jej dziale badań i rozwoju. Odebrały ją panie z kół gospodyń wiejskich, uczestniczące w uroczystości podpisania porozumienia między starostwem a FC Kopernik". Były to: Barbara Kisielewska (Koło Gospodyń Wiejskich "Przebojowe Złotorianki"), Joanna Wysocka-Słoniecka (KGW "Nowoczesne Gospochy"), Katarzyna Kowalska (KGW "Brąchnowianki"), Danuta Kwiatkowska (KGW "Dębinianki"), Marzena Lewandowska (KGW "Alebabki Ostaszewo"), Iwona Skrzypczak (KGW "Jezioranki" z Kamionek Małych), Melania Brzustewicz (KGW "Głogowianki") i Liliana Trokowska (KGW "Zębowo").