Toruń. „Znów się zaczyna! Kto kradnie rowery?!”. Mieszkańcy ostrzegają o rowerowym złodzieju grasującym na ul. Bydgoskiej

Kto kradnie rowery na ul. Bydgoskiej?

„Znów się zaczyna!”

Znów się zaczyna! – podsumowuje jeden z mieszkańców Bydgoskiego Przedmieścia. Mieszkańcy innych części Torunia także skarżą się na ten problem. W zeszłym roku stopniowo znikał rower pozostawiony na Osiedlu Młodych. Przez kilka tygodni stał przypięty do stojaka. Potem zaczęło go ubywać. Najpierw zniknęło przednie koło, potem tylne, siodełko… Aż w końcu została sama rama.

Znakowanie rowerów w policyjnym systemie

Postanowiliśmy wystąpić z pytaniem do Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, by spytać, czy były zgłoszenia o kradzieży rowerów w tamtych okolicach.

– Do Komendy Miejskiej Policji w Toruniu od dnia 24 lutego zgłoszenie dotyczące kradzieży roweru na ul. Bydgoskiej nie wpłynęło, podobnie nie było zgłoszeń w sprawie kradzieży koła – informuje oficer prasowy KMP w Toruniu, asp. Dominika Bocian.

Warto zaznaczyć, że od marca br. trwa policyjna akcja znakowania rowerów. Toruńscy policjanci zachęcają do zarejestrowania swojego jednośladu w specjalnym policyjnym systemie. Program profilaktyczny „Oznakuj rower – poznaj swojego dzielnicowego" realizowany jest na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego. Aby z niego skorzystać, należy zgłosić się wraz ze swoim rowerem do jednego z komisariatów. Policjanci wygrawerują na stałe na ramie roweru specjalny numer, który następnie wraz z opisem cech charakterystycznych roweru zostanie wprowadzony do systemu. W przypadku kradzieży rower będzie można łatwiej zidentyfikować. Do dokonania rejestracji konieczne jest okazanie dokumentu tożsamości i dowodu zakupu/własności roweru. Osoby niepełnoletnie mogą to zrobić z rodzicami lub opiekunami prawnymi.