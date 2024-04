Znamy skład nowej Rady Powiatu Toruńskiego. Sprawdź, kto się do niej dostał

Wyniki wyborów do Rady Powiatu Toruńskiego i zwycięstwo KO oznaczają, że lider tego ugrupowania Mirosław Graczyk ma szansę na powrót na stanowisko starosty toruńskiego. Był nim w latach 2006-2018. Jego partia, PO współtworzyła wówczas koalicje mające większość w Radzie Powiatu Toruńskiego. W kadencji 2018-2024, pod szyldem KO, znalazła się w opozycji. Mirosław Graczyk stracił fotel starosty i trafił do pracy w Urzędzie Marszałkowskim.

Koalicja Obywatelska jest absolutnym zwycięzcą wyborów do Rady Miasta Torunia kadencji 2024-2029. Zdobyła w niej samodzielną większość - ma 15 na 25 radnych.

Teraz KO i Mirosław Graczyk, by przejąć stanowisko starosty, muszą poszukać koalicjanta w 23-osobowej radzie powiatu. KO ma w niej 7 radnych. Jako koalicjant odpada PiS, który wprowadził do rady 5 radnych. Raczej odpada też Obywatelski Komitet Samorządowy z 4 radnymi. Najbardziej realna wydaje się koalicja z Trzecią Drogą, która ma 5 radnych. 2 radnych do rady powiatu wprowadził komitet Aktywni i Niezależni.