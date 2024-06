Smażone ziemniaki pod pomnikiem Kopernika. "Nie będziemy tolerować nielegalnego handlu"

Czytelników oraz internautów, którzy pytają o to, kto wyraził zgodę na sprzedaż tuż przy pomniku Kopernika, informujemy wprost: nikt, bo takiej zgody po prostu nie ma.

- Stoiska nie posiadają żadnych zezwoleń, ich istnienie łamie obowiązujące prawo miejscowe i zarządzenia prezydenta dotyczące dróg wewnętrznych, zgodnie z którymi handel mogą prowadzić wyłącznie przedsiębiorcy posiadający tytuł prawny do lokalu oraz zgodę gminy wydawaną przez Biuro Toruńskiego Centrum Miasta. We wtorek została podjęta interwencja przez strażników miejskich i sanepid, ale osoby na stoisku utrudniały czynności i obrażały urzędników, co jest czynem zabronionym - mówi Aleksandra Iżycka, dyrektor BTCM.