Toruń ma problem z bezdomnymi? "Zachowują się nieobyczajnie i niebezpiecznie"

- Pojawił się ogromny problem, który musi zostać zlikwidowany - zaczepianie i żebranie od wycieczek szkolnych. Bezdomni zaczęli nastręczać się grupom dzieci i prowokują do płacenia za "uzyskanie spokoju". Są to często całe bandy składające się z kilku osób, zazwyczaj pod wpływem, zachowujące się nieobyczajnie i niebezpiecznie, w wątpliwym stanie zdrowia. Próby "oddalenia" nieproszonych gości różnie się kończą. Czasami trzeba wręcz uciekać z grupą, bo boję się o siebie i bezpieczeństwo grupy. A przy tym jest mi tak wstyd przed wycieczką... Proszę się przespacerować po Starym Mieście, zaobserwować, co dzieje się przy McDonald's, przy fontannach, gdzie publicznie wyciągane są pieniądze wrzucane "na szczęście", na ulicy Szerokiej, na Rynku Nowomiejskim. Bezdomni niejednokrotnie robią sobie z miasta toaletę publiczną, więc trzeba mieć oczy dookoła głowy, nie mówiąc już o zapachach i widokach - uważa Paulina Pawlewicz.