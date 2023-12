Co robią byli posłowie z okręgu toruńsko - włocławskiego? Sprawdziliśmy!

Od ponad dwóch miesięcy oswajamy się do braku w Sejmie X kadencji postaci, z którymi wyborcy zdążyli się zżyć w ostatnich latach. Niespodzianek w okręgu nr 5, czyli toruńsko - włocławskim, było kilka. Co obecnie robią byli posłowie? Jakie mają polityczne plany?

Zobacz wideo: Na maszynie tego samego typu Piłsudski drukował Robotnika. Tak ona wygląda!

Były poseł Zbigniew Girzyński

Niewątpliwie największą niespodzianką w naszym okręgu była wyborcza porażka Zbigniewa Girzyńskiego. Na pewno nie pomogły mu polityczne wolty podczas ostatniej kadencji. Przypomnijmy, że w styczniu 2021 roku decyzją prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego został zawieszony w prawach członka partii, na początku czerwca tego samego roku go "odwieszono", a... 25 czerwca ogłosił wystąpienie z Klubu Parlamentarnego PiS, powołał koło poselskie Wybór Polska, po czym błyskawicznie dołączył do koła Polskie Sprawy. Z czasem jednak poukładał stosunki z władzami PiS-u i trafił na jego listę wyborczą z niezłym, "biorącym" wydawałoby się, numerem 3.

Do parlamentu jednak Girzyński się nie dostał. Trzeba mu oddać, że był największym pechowcem w całym okręgu. Po pierwsze - w wyborach w 2019 roku zebrał 12 293 głosy, a w 2023 aż 18 304, czyli o 6011 więcej. Gorsze wyniki miało aż pięciu (!) kandydatów innych komitetów wyborczych, którzy posłami zostali (Iwona Hartwich, Tomasz Szymański i Krystian Łuczak z KO, Przemysław Wipler z Konfederacji i Mariusz Skonieczka z Trzeciej Drogi). Takie jednak mamy zasady podziału miejsc w parlamencie... Pech Girzyńskiego polegał też na tym, że mógł znaleźć się w Sejmie kosztem swojego kolegi z Komitetu Wyborczego PiS Mariusza Kałużnego. Przegrał z nim o raptem 768 głosów. Tym samym nie udało się torunianinowi zapewnić piątej już w karierze politycznej kadencji w Sejmie.

- Obecnie wykładam na Wydziale Nauk Historycznych, zresztą robiłem to również wtedy, gdy byłem posłem - mówi Zbigniew Girzyński, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. - Żadnych planów politycznych nie mam. .

Naciskany przez nas, czy jednak nie bierze pod uwagę możliwości startu w kwietniowych wyborach samorządowych lub czerwcowych do Europarlamentu, odpowiada:

- Sean Connery kiedyś zapowiedział, że już nigdy nie zagra agenta Jamesa Bonda, po czym, po wielu latach wystąpił w filmie "Nigdy nie mów nigdy". Nauczony tym doświadczeniem nie przesądzam niczego, ale proszę mi wierzyć - obecnie nie mam żadnych planów, jeśli chodzi o politykę.

Co z Iwoną Michałek?

Iwony Michałek nie zniechęciły początkowe niepowodzenia w karierze politycznej. Dwukrotnie nie dostała się do Rady Miasta Torunia (w 2006 z listy PiS-u, w 2010 z Czasu Gospodarzy), a w 2011 roku w wyborach do Sejmu jej ówczesne ugrupowanie Polska Jest Najważniejsza nie osiągnęło progu wyborczego. Z kolei w 2014 roku, tym razem już w barwach Polski Razem, poległa w wyborach europejskich. Ale to właśnie w tym roku przełamała złą passę, bo została radną Torunia z listy PiS. W wyborach parlamentarnych w 2015 roku otrzymała 7485 głosów i uzyskała mandat poselski, będąc przedstawicielką Polski Razem na liście PiS. Cztery lata później powtórzyła swój sukces - z wynikiem 11 130 głosów znów znalazła się w Izbie Niższej, ponownie z listy PiS, ale już jako przedstawicielka Porozumienia, w które przekształciła się Polska Razem. Została nawet wiceministrem, ale w sierpniu 2021 roku podała się do dymisji w związku z ogłoszonym odwołaniem z rządu szefa jej partii Jarosława Gowina.

Do wyborów w tym roku przystąpiła z listy Trzeciej Drogi. Dostała w naszym okręgu czwarte miejsce. Jej wynik - 8096 głosów był czwartym w tej koalicji, z której do parlamentu weszły dwie osoby Zbigniew Sosnowski z PSL-u (27 070 głosów) i Marcin Skonieczka z Polski 2050 (11 864).

Niestety, Iwona Michałek odmówiła "Nowościom" informacji o tym, czym się obecnie zajmuje i czy ma polityczne plany dotyczące którychś z wiosennych wyborów.

Były poseł KO

Paweł Szramka, tym razem jako członek Dobrego Ruchu, startował z listy Koalicji Obywatelskiej z szóstego miejsca. Uzyskał 8 254 głosy. Z listy weszło czterech kandydatów, Szramka był piąty, ale strata brodniczanina do czwartego Krystiana Łuczaka (16 451 głosów) była duża. Wcześniej, w 2014 roku bezskutecznie kandydował do brodnickiej Rady Miasta, w wyborach parlamentarnych w 2015 startując z komitetu wyborczego wyborców Kukiz’15 uzyskał mandat posła VIII kadencji, otrzymując 13 552 głosy, a cztery lata później otrzymał pierwsze miejsce na liście kandydatów PSL do Sejmu w okręgu toruńskim w ramach Koalicji Polskiej i wywalczył reelekcję zdobywając 14 404 głosy. Teraz więc zanotował sporą, bo prawie sześciotysięczną stratę. Dla uzupełnienia - w 2019 roku bez powodzenia startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

- Do końca roku odpoczywam od polityki - twierdzi Paweł Szramka. - Daję głowie trochę odpocząć. Na początku przyszłego roku zdecyduję, co dalej. Nie ukrywam, że nie wykluczam startu w którychś z wiosennych wyborów.

Co z Robertem Kwiatkowskim?

Nieco inna sytuacja jest z byłym posłem z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej Robertem Kwiatkowskim, który nowym parlamentarzystą nie został, bo... nie kandydował. W trakcie kadencji przystąpił do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, przekształconego w Nową Lewicę. W grudniu 2021 roku odszedł z klubu parlamentarnego Lewicy, współtworząc koło Polskiej Partii Socjalistycznej, w lutym 2023 roku przekształcone w Koło Parlamentarne Lewicy Demokratycznej. Wystąpił także z Nowej Lewicy, pozostając osobą bezpartyjną. W 2022 roku współtworzył Stowarzyszenie Lewicy Demokratycznej, zostając jego sekretarzem generalnym.

- O odpoczynku od polityki w moim przypadku nie ma na razie mowy, bo jestem członkiem Rady Mediów Narodowych, a wiadomo, co się obecnie dzieje na Woronicza i nie tylko - usłyszeliśmy od Roberta Kwiatkowskiego. - Zebranie goni zebranie. Nie wiadomo, jak to długo jeszcze potrwa. Mam różne pomysły, co dalej, w końcu przed nami dwie tury kolejnych wyborów, tak samorządowych, jak i do Europarlamentu, ale obecnie moja głowa zaprzątnięta jest czymś innym.

Jeszcze inny przypadek to Tomasz Lenz. Poseł Platformy Obywatelskiej poprzedniej kadencji tym razem startował do Senatu i zrobił to skutecznie, uzyskując w okręgu wyborczym nr 11 (powiaty toruński i chełmiński oraz miasto Toruń) 128 755 głosów i wyprzedzając kontrkandydatkę z Prawa i Sprawiedliwości Marię Mazurkiewicz (63 479). Cały czas obecny senator jest też szefem wojewódzkich struktur Platformy Obywatelskiej.

Posłowie wybrani w wyborach 15 października 2023 roku do Sejmu X kadencji z okręgu nr 5 (wg. liczby zdobytych głosów):

Arkadiusz Myrcha (Koalicja Obywatelska, 64 452 głosy)

Joanna Scheuring-Wielgus (Nowa Lewica, 35 193)

Krzysztof Szczucki (Prawo i Sprawiedliwość, 34 014)

Jan Krzysztof Ardanowski (Prawo i Sprawiedliwość, 28 658)

Zbigniew Sosnowski (Trzecia Droga, 27 070)

Joanna Borowiak (Prawo i Sprawiedliwość, 25 995)

Anna Gembicka (Prawo i Sprawiedliwość, 25 993)

Mariusz Kałużny (Prawo i Sprawiedliwość, 19 072)

Iwona Hartwich (Koalicja Obywatelska, 17 889)

Tomasz Szymański (Koalicja Obywatelska, 17 825)

Krystian Łuczak (Koalicja Obywatelska, 16 451)

Przemysław Wipler (Konfederacja, 13 457)

Marcin Skonieczka (Trzecia Droga, 11 864)

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!