Co się dzieje z pogodą w Toruniu. Kiedy powróci ciepło?

Kiedy można spodziewać się poprawy pogody?

Do końca maja pogoda będzie raczej taka jak w weekend. Co można zaliczyć do plusów, to na pewno to, że nie będzie przymrozków. Pojawiać się będą przelotne opady, ale niezbyt intensywne. Gleba się zdecydowanie nawilży, a to z pewnością ucieszy rolników. Poprawa nastąpi dopiero w pierwszej dekadzie czerwca, ale też nie należy spodziewać się upałów. Za oknem będzie od 15 do 20 stopni.