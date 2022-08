Co za emocje! Rafał Górka z Torunia wystąpił w "Ninja Warrior Polska". Wiemy, jak mu poszło

Pokonał piekielnie trudny tor eliminacyjny i dotarł do półfinału. Rafał Górka po raz trzeci pojawił się w "Ninja Warrior Polska". Dał z siebie wszystko. - Elenko, miłości mojego życia, zrobiłem to dla ciebie - powiedział do towarzyszącej mu w studiu córeczki po przejściu toru eliminacyjnego. .

Polsat i instagram.com/rafal_gorka