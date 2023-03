Ćwiczenia w domu. Zobacz praktyczne porady fachowców. To nie jest takie trudne! PB

Piotr Wojnarowicz

Nie trzeba wydawać pieniędzy na karnety do siłowni lub klubów fitness, by zadbać o swoje zdrowie i kondycję. W trakcie pandemii z oczywistych względów zyskały na popularności domowe ćwiczenia. Okazało się, że można nimi w dużym stopniu zastąpić treningi w specjalistycznych miejscach, a do tego zaoszczędzić czas i pieniądze. Nie mówiąc już o tym, że osoby o gorszej tężyźnie fizycznej często rezygnują z wizyt w siłowniach z powodu wstydu. Dlatego prezentujemy dziś zestaw prostych ćwiczeń, który pomoże zadbać o odporność i zachować dobry nastrój. Umiarkowane ćwiczenia przez 20 do 30 minut dziennie zmniejszają ryzyko zachorowania, gdyż zwiększają odporność. Z kolei całkowity brak aktywności lub zbyt częste treningi mogą okazać się szkodliwe. Możemy trenować bez żadnych przyrządów, wykorzystując masę własnego ciała. Oto zestaw fachowych porad przygotowanych przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej: