Czarnobyl. Mija 38 lat od słynnej katastrofy w elektrowni. Niesamowite zdjęcia! Tak teraz wygląda ten teren! [Mapa] Waldemar Piórkowski

26 kwietnia 2024 roku mija 38 lat od awarii elektrowni atomowej w Czarnobylu. Starano się ją ukryć i świat dowiedział się o niej dopiero 2 dni później. W tej sprawie jest ciągle sporo znaków zapytania. 26 kwietnia 1986 roku awarię w Czarnobylu spowodowało nieprawidłowe przeprowadzenie testu bezpieczeństwa systemu chłodzenia reaktora, co doprowadziło do jego przegrzania i częściowego stopienie rdzenia reaktora. Doszło też do wybuchu wodoru. Została rozerwana obudowa reaktora i budynek, w którym się znajdował. Do atmosfery dostał się radioaktywny pył grafitu oraz uran z wnętrza reaktora. Ile tego było? To cały czas pozostaje tajemnicą.