Czytelnicy alarmują: Jadłodzielnia przy Szosie Chełmińskiej w Toruniu straszy nieporządkiem!

Jedna z naszych Czytelniczek zgłosiła nam, że Jadłodzielnia przy targowisku przy Szosie Chełmińskiej straszy nieporządkiem! Mieszkańcy dostarczają jedzenie po świętach, ale warunki przy targowisku do tego nie zachęcają.

Nieporządek w Jadłodzielni przy Szosie Chełmińskiej

Mieszkanka Torunia udała się w poniedziałek, 1 kwietnia do Jadłodzielni, by zostawić tam jedzenie. Po otwarciu lodówki okazało się, że jej wnętrze jest mocno zabrudzone. Zgłosiła problem na profilu Jadłodzielni na Facebooku, lecz nie otrzymała odpowiedzi. Poprosiła nas o pomoc w tej sprawie. – To, co tam zastałam to po prostu tragedia. Jeśli jest akcja dzielenia się jedzeniem, to wypadałoby ludzi, którzy z tego korzystają, nie traktować jak świnie – mówi Czytelniczka. We wtorek, 2 kwietnia udało nam się zajrzeć do wnętrza Jadłodzielni przy Targowisku Miejskim. Jedzenia tam już nie znaleźliśmy, co oznacza, że mieszkańcy korzystają z punktu. Natknęliśmy się jednak na zabrudzenie wewnątrz lodówki – głównie z błota. Na lodówce oraz drewnianych zalega także sporo kurzu.

– Przy naszej inicjatywie działają wolontariusze, którzy zajmują się porządkiem w Jadłodzielniach. Przyjęliśmy zgłoszenie i w najbliższym czasie przeprowadzimy interwencję przy Szosie Chełmińskiej, a także w innych punktach – informuje Michał Piszczek, współtwórca toruńskich Jadłodzielni.

Za kilka dni wrócimy do sprawy, by sprawdzić, czy poprawił się stan punktu. Jadłodzielnia stoi przy parkingu, trochę na uboczu. Aby do niej podejść, należy przejść przez chodnik oraz wydeptany trawnik. Podczas silnego wiatru zdarza się, że do środka wpada pył. Co jest jednak najważniejsze – lodówka działa, dlatego jedzenie wciąż zostawiać można, choć warto zatroszczyć się o dodatkowe zabezpieczenie pokarmu, np. foliowy woreczek. Jak korzystać z Jadłodzielni?

Korzystanie z Jadłodzielni jest dobrowolne. Każdy, kto chciałby wziąć jedzenie z punktu, powinien ocenić produkt za pomocą węchu, smaku oraz zapoznać się z informacjami na produkcie. Znajduje się na niej także informacja, by zostawić po sobie porządek. To ważne, nie tylko ze względów estetycznych, ale także sanitarnych. Ważne jest również to, żeby brać z Jadłodzielni wyłącznie tyle, ile jest w stanie się zjeść.

Każdy, kto chciałby oddać jedzenie do punktu, powinien zadbać o to, by było ono zabezpieczone. Nie należy dostarczać do Jadłodzielni surowego mięsa, alkoholu oraz produktów zawierających surowe jaja, a także tych, które zostały napoczęte lub tych, które przekroczyły termin przydatności do spożycia („należy spożyć do”).

Toruńskie Jadłodzielnie są czynne przez całą dobę i można znaleźć je w różnych punktach miasta: ul. Działowskiego – przy Targowisku Manhattan,

Waryńskiego 19 – przy bramie firmy SiG,

ul. Szosa Chełmińska – przy Targowisku Miejskim,

ul.Sukiennicza – przy Stowarzyszeniu „Wędka”,

ul.Krasińskiego – obok Domu Kultury,

ul. Zbożowa 122.



