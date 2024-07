Do 600 zł więcej do emerytury w lipcu. Oto, kto może skorzystać, jeśli dotrzyma tego terminu! llured

Lipiec to kluczowy moment dla przyszłych emerytów, którzy myślą o wyższym świadczeniu. Decyzja o przejściu na emeryturę w tym miesiącu może dać nawet do 600 złotych więcej miesięcznie. To efekt rekordowej waloryzacji kont emerytalnych, która w tym roku osiągnęła poziom 14,87%. O szczegółach i korzyściach z opóźnienia decyzji o przejściu na emeryturę przeczytacie poniżej.