Waloryzacja rent i emerytur 2024/2025! Ile dostaną emeryci w 2025 roku? Mamy już wyliczenia! Zobacz, jaka będzie waloryzacja świadczeń

Prognoza ministerstwa

Trybunał Konstytucyjny we wtorek wydał wyrok w sprawie emerytur. Uznał, że pomniejszenie kapitału u osób na wcześniejszej emeryturze było niezgodne z prawem! Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki…

Waloryzacja emerytur 2025 - mamy pierwsze prognozy!

Przyszłoroczna waloryzacja będzie niższa niż w ostatnich latach. Jest to jednak też dobra informacja - oznacza bowiem, że mamy niższą inflację! Według danych, które zostały zaprezentowane przez ministerstwo, wskaźnik przyszłorocznej waloryzacji może wynieść około 106,78 procent, co i tak jest dość dużym wskaźnikiem. Obecnie najniższa emerytura, a także renta rodzinna, socjalna oraz z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1780,96 zł.