Do Torunia dotarł Festiwal Wisły 2023. Na stoiskach m.in. flisackie przysmaki czy nauka szkutnictwa

Festiwal Wisły 2023 w Toruniu: flisackie przysmaki

- Są to produkty, które wozili ze sobą flisacy, płynąc tratwami. Pożywienie musiało być kaloryczne i długo wytrzymujące - wyjaśnia Maria Łabęcka. - Z naszej miejscowości, z Ulanowa, podróż do Gdańska trwała niegdyś 3 tygodnie, więc jedzenie musiało długo zachowywać świeżość. Mamy żytni chleb flisacki ze skwarkami, chrupaczki, czyli małe, wysuszone placuszki czy chlebek orylski - wymienia.

Festiwal Wisły 2023 w Toruniu: weganizm łączy się z Wisłą

- Są to przepisy inspirowane Wisłą, w których stosujemy dzikie rośliny. Do wielu z nich doszliśmy metodą prób i błędów, inne poznaliśmy od rodziny albo znajomych - opowiada pani Aleksandra.

Festiwal Wisły 2023 w Toruniu: warsztaty szkutnicze

- Mamy tu naprawdę sporo pracy: od wbijania gwoździ, wiercenia czy heblowania po struganie i uszczelnianie łodzi. Dzięki starym narzędziom można poznać, jak dawniej wyglądało to rzemiosło, kiedy było naprawdę ciężkie. Dzisiaj narzędzia są elektryczne, co oczywiście ułatwia pracę. Natomiast ciężka robota też sprawia frajdę, bo niektórych naprawdę trudno odciągnąć stąd - dodaje Dominik Wichłan.

Festiwal Wisły 2023 w Torniu: własnoręczne skręcanie liny

- Pokazujemy, jak za pomocą maszyny powroźniczej skręcić linę. Jest to drewniana konstrukcja z czterema metalowymi hakami i korbą do obracania ich po jednej stronie i jednym hakiem po drugiej - tłumaczy pan Maciej. - Dzieci mogą się tu nauczyć skręcania liny tradycyjną metodą, najpierw rozwieszając nitki między dwoma częściami maszyny, a następnie skręcając w żyły, które tworzą linę - wyjaśnia.

Po pracy jest oczywiście nagroda, bo najmłodsi własnoręcznie wykonaną linę mogą zabrać ze sobą. - Przychodzą dzieci, które na poprzednich festiwalach tworzyły liny i opowiadają nam, do czego im się przydały. Pomysły mają przeróżne, bo lin używają do wyprowadzania kota czy zawieszenia doniczki - opowiada Maciej Flis.

Dla dorosłych też coś jest - zadanie trudniejsze i wymagające więcej energii. - Jest to trudniejsza wersja skręcania dłuższej liny z większej liczby nici. Wymaga to więcej siły i cierpliwości. Do tego dorzucamy dorosłym polerowanie liny, czyli czyszczenie jej z włosów i nitek, to nie takie proste, wymaga sporo wysiłku.