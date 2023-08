W poniedziałek do Torunia dotrze Festiwal Wisły. Sprawdź, co będzie się działo [program]

Bogactwo i tradycje flisackie

Festiwal Wisły ruszy we Włocławku 12 sierpnia, gdzie gościć będzie do poniedziałku. 14 sierpnia jego uczestnicy pożeglują najpierw do Ciechocinka, potem zatrzymają się we Włęczu, by po południu dotrzeć do Torunia. Tu festiwal obecny będzie do 15 sierpnia. Oprócz bogatej oferty kulturalnej, która obejmie m.in. koncerty, występy teatralne czy paradę łodzi w towarzystwie rac i pochodni, sporo uwagi ma być poświęcone flisakom. Stąd przewidziane zamontowanie na toruńskim pomniku flisaka tablicy pamiątkowej.