Dokument z listy UNESCO i inne skarby trafiły na wystawę. Do zobaczenia w piątek w toruńskim Archiwum Państwowym

My to mamy dobrze. Toruńskie Archiwum Państwowe nie dość, że posiada w swoich zasobach wiele dokumentów z najwyższej archiwalnej półki, to jeszcze chętnie się tymi skarbami dzieli. Dwa tygodnie temu poinformowaliśmy, że 18 maja Rada Wykonawcza UNESCO podjęła decyzję o wpisaniu na międzynarodową listę "Pamięć świata" pozostałości archiwum Hanzy. Wśród tych dokumentów znajduje się wykaz cła funtowego z 1370 roku. Jest to pierwszy dokument z Torunia i 18. z Polski, jaki znalazł się na archiwalnej liście światowego dziedzictwa UNESCO.