Dostaniesz zwolnienie lekarskie na dziecko? To musisz wiedzieć zanim sezon chorób dzieci zaatakuje

Zwolnienie lekarskie na dziecko

Kto otrzyma zwolnienie lekarskie na dziecko?

Zwolnienie lekarskie co do zasady przysługuje zarówno ojcu, jak i matce. Istotne jest jednak to, że nie przysługuje to obojgu rodziców jednocześnie. Co istotne, dotyczyć to może nie tylko dziecka biologicznego, ale i przysposobionego lub też przejętego na wychowanie. Dotyczy również dziecka współmałżonka. Co więcej, rodzicowi z ubezpieczeniem chorobowym w takiej sytuacji przysługuje również prawo do pobierania zasiłku opiekuńczego.