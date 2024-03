Drzwi otwarte w toruńskiej "czwórce". Sprawdź, które szkoły też do siebie zapraszają

Na początku każdego roku szkoły otwierają się na gości z zewnątrz. Chcą pokazać jaką bazą lokalową dysponują, jak uczą, jak wygląda ich oferta zajęć dodatkowych. Wszystko po to, żeby kandydaci na uczniów oraz ich rodzice mogli zobaczyć na własne oczy, co proponuje dana placówka i czym dysponuje.

Warsztaty i matematyczne łamigłówki

Są szkoły, gdzie drzwi otwarte już się odbyły. 2 lutego w swoje progi kandydatów i ich rodziców zaprosiła SP nr 3 na Koniuchach, a 29 lutego takie samo spotkanie z atrakcjami zorganizowano w SP nr 14 przy ul. Hallera. Drzwi otwarte odbyły się także m.in. w SP nr 16 na Rubinkowie i w SP nr 24 przy ul. Ogrodowej. We wtorek na gości otworzyła się Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi przy ul. Żwirki i Wigury. To placówka wysoko notowana w edukacyjnych rankingach, którą powołano do życia po reformie na bazie wygaszanego Gimnazjum nr 3. W programie drzwi otwartych znalazło się spotkanie z dyrekcją "czwórki", krótki występ artystyczny, zwiedzanie budynku, w tym świetlicy, tak ważnej dla najmłodszych uczniów. Przygotowano także zajęcia z robotyki pt. „Wiosenna opowieść z ozobotem” i warsztaty literacko-plastyczne „O książkach, które się pokłóciły, a zakładki wszystkich pogodziły”. Atrakcją były też zajęcia kulinarne oraz łamigłówki matematyczne.

W mieście trwa nabór

Tu warto przypomnieć, że 4 marca rozpoczął się w Toruniu nabór do klas pierwszych szkół podstawowych. Tu obowiązują obwody zgodne z miejscem zamieszkania. Rodzice nie składają wniosków, ale zgłaszają swoje dziecko do szkoły w obwodzie. Złożenie wniosku obowiązuje jedynie rodziców, którzy chcieliby, aby ich dziecko uczęszczało do innej placówki niż ta, która wynika z adresu zameldowania. Rekrutacja potrwa do 15 marca.