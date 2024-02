Duet torunian: Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz prowadzącymi "Pytanie na śniadanie"

Czystki w TVP nie ominęły nawet telewizji śniadaniowej. "Skorzystała" na nich dwójka torunian.

Z "Pytania na śniadanie" w TVP 2 usunięto dotychczasowych prowadzących, m. in. Annę Popek, Roberta Rozmusa, Idę Nowakowską-Herndon, Tomasza Kammela, Izabellę Krzan, Macieja Kurzajewskiego, Katarzynę Cichopek i Małgorzatę Opczowską. Inni, jak Małgorzata Tomaszewska czy Tomasz Wolny przebywają na urlopach.

Docelowo pięć par

Docelowo nowych par prowadzących "Pytanie na śniadanie" ma być pięć. Jedną stworzyli Robert Stockinger (do niedawna reporter "Dzień dobry TVN") oraz Joanna Górska (była prezenterka Polsat News), drugą Klaudia Carlos (ostatnio w TVP Polonia) i Robert El Gendy (TVP Info). Ten ostatni do "Pytania na śniadanie" wrócił po ponadrocznej przerwie.

W miniony weekend do tych par dołączył toruński duet Katarzyna Dowbor - Filip Antonowicz. W programie rozmawiali m. in. z panią Eweliną, która schudła 50 kg i Monika, która "zrzuciła" 40 kg podczas odchudzania zupami, mieszkanką Radomia, która padła ofiarą oszustów, a także zaprezentowali suknie ślubne w stylu vintage. Na profilu "PnŚ" na temat naszej dwójki pojawiło się błyskawicznie kilkaset komentarzy. Nie brakowało krytycznych, zwłaszcza od części fanów dopiero co zwolnionych osób, ale było też mnóstwo w stylu: "Super i pani Kasia i Pan Filip, który się cudownie rozkręcił".

Kim są nowi prowadzący PnŚ?

Pani Katarzyny nie trzeba chyba specjalnie przedstawiać. Dla niej to powrót do prowadzenia "Pytania na śniadanie". W mediach funkcjonuje od 1982 roku. Zaczynała od pracy w Programie III Polskiego Radia, szybko jednak przeszła do TVP. Przygotowywała tam felietony do programu "Pegaz" i realizowała filmy dokumentalne. W 1988 roku po raz pierwszy współprowadziła Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Potem prowadziła takie programy, jak "Alchemia zdrowia i urody", "Apetyt na zdrowie" i wspomniane "Pytanie na śniadanie". Przez 10 lat można było ją oglądać w programie "Nasz nowy dom" w Polsacie, skąd została zwolniona w maju 2023 roku i trafiła do Canal+ jako gospodyni programu "Dowborowa od nowa". Urodziła się w 1959 roku w Warszawie, ale dzieciństwo i młodość spędziła w Toruniu, gdzie jej ojciec został kierownikiem Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Tu skończyła V LO. Oprócz pracy w telewizji zagrała w filmach i serialach, takich jak "Komedia małżeńska", "Na dobre i na złe", "Duża przerwa", "W labiryncie", "Jest jak jest", "Ekstradycja" czy "Tato". Wystąpiła też w kilku reklamach. Jest mamą znanego dziennikarza i prezentera telewizyjnego Macieja Dowbora.

Dla Filipa Antonowicza program z Katarzyną Dowbor był pierwszym występem przed kamerami. Do tej pory zawodowo był związany z Radiem Eska. Słuchacze stacji doskonale go znają, bo radiowcem jest od lat i obecnie współprowadzi audycję „Obudź się u Jankesa” – w porannym paśmie stacji. Antonowicz ma 38 lat i pochodzi z Torunia, ale od lat mieszka oraz pracuje na co dzień w stolicy. Młodszy partner Katarzyny Dowbor swoją karierę rozpoczynał w MTV, był też związany m.in. z Polskim Radiem. W sieci odnajdziemy go pod pseudonimem „Rudanacja”. Jest bratem znanego profesora UMK Dominika Antonowicza, który w zeszłym roku został przewodniczącym Rady Uniwersytetu Gdańskiego. O poczuciu humoru pana Filipa świadczy choćby jego wpis na Facebooku, komentujący ten fakt:

