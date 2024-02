Toruń. Trwa wyburzanie Metronu. Teraz pora na biurowiec

Od kilku miesięcy jednak coś na "pometronowskim" terenie zaczęło się dziać. Coraz częściej widać na nim ciężki sprzęt.

Właśnie firma Tech - Masz Wyburzenia z Chełmży na swojej stronie na Facebooku poinformowała, że zakończyła realizację częściowej rozbiórki hali produkcyjnej.

- Mieliśmy tu do wyburzenia jedno przęsło hali - mówi Sebastian Bukowski z tej firmy. - Rzeczywiście, jest to już ukończone. Obecnie czeka nas dużo poważniejsze zadanie. Będziemy wyburzali budynek dawnego biurowca. Sądzę, że zajmie nam to dwa tygodnie.