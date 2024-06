Duże zmiany w zakładzie Reflex w Wąbrzeźnie. Pracownicy pełni niepokoju. Słusznie?

Zwolnienie 15 osób, poważne zmiany kadrowe i mniej pracy - to wszystko bardzo teraz niepokoi pracowników firmy Reflex w Wąbrzeźnie. Z drugiej strony widać rozwój - stanęła nowa hala logistyki, a na produkcję poszukiwany jest nowy dyrektor.

-Wiele się dzieje i po prostu boimy się, w jakim to wszystko zmierza kierunku. Więcej osób niż te 15 faktycznie nie zwolniono. Ale zaszły bardzo duże zmiany personalne w kierownictwie. Zwykli pracownicy natomiast wysyłani są na zaległe urlopy. Niektórzy idą na chorobowe. Pracy w zakładzie jest mniej, trudniej o nadgodziny - relacjonują nam pracownicy zakładu Reflex w Wąbrzeźnie.

Przypomnijmy, że Reflex to znany producent systemów do instalacji grzewczych i chłodzących. Zatrudnia około 600 osób. Należy do niemieckiego koncernu Reflex Winkelmann GmbH - dostawcy produktów, które gwarantują prawidłową eksploatację instalacji grzewczych, chłodniczych i ciepłej wody użytkowej. W Polsce firma obecna jest od roku 1994 i jako spółka Reflex Polska ma silną pozycję na rynku instalacyjnym. Swój zakład ma też jeszcze np. w Legnicy.

Co martwi pracowników zakładu Reflex w Wąbrzeźnie? Nie tylko zwolnienia

Jak niedawno pisaliśmy, zakład w Wąbrzeźnie zwolnił z pracy 15 osób. Nie zgłosił jednak zamiaru zwolnienia grupowego do Powiatowego Urzędu Pracy, co przekazał "Nowościom" jego wicedyrektor Marek Bober. Faktem jednak jest, co PUP potwierdza, że po okresie szukania rąk do pracy i zatrudniania, Reflex teraz wstrzymał większe rekrutacje.

Skontaktowaliśmy się z działem HR przedsiębiorstwa w Wąbrzeźnie. Zakład oficjalnie nie komentuje wręczenia wypowiedzeń wspomnianym pracownikom.

Nieoficjalnie natomiast uspokaja, że nie ma planu większych zwolnień. Wcześniej firma intensywnie zatrudniała, bo takie były potrzeby i wyzwania produkcyjne. Teraz sytuacja się zmieniła, co mieścić się ma w zdarzających się trendach rynkowych. Rekrutacje nowe zatem wstrzymano, a wypowiedzenia to wynik "weryfikacji stanu zatrudnienia". Co na to pracownicy? Obecnie, w drugiej połowie czerwca, mówią, że więcej zwolnień nie widzą. Nie są jednak pewni, co ich czeka.

-Zaszły też duże zmiany personalne na szczeblu kierowniczym. Niektórzy "funkcyjni" zostali jakby zdegradowani w strukturze. Być może ma to związek z podejrzeniami mobbingu, o którym głośno było u nas w zakładzie w przeszłości - opowiadają pracownicy produkcji. - Sporo osób skierowanych zostało do wykorzystania zaległych urlopów. Inni pobrali "chorobowe". Generalnie, nie jest za wesoło, bo pracy jest mniej niż kiedyś. A to dla nas oznacza mniej (lub wcale) godzin nadliczbowych, czyli mnie pieniędzy.

Pracownicy niepokoją się tym, w jakim kierunku zmierza cała sytuacja. Czyżby dotąd produkowane w Wąbrzeźnie zbiorniki nie były już tak potrzebne? Kończy się na nie popyt?

-Z drugiej strony jednak przecież wszyscy wiedzą, że obok zakładu wybudowana została nowa, wielka hala pod logistykę. A to przecież świadczy o rozwoju - zauważają pracownicy Refleksu. I dodają, że "na osłodę" niedawno dostali bidony na wodę z marką firmy. Miły gest, ale zmartwień nie rozwiązuje...

Dyrektor produkcji poszukiwany. Dostanie godną pensję, służbowe auto i nie tylko

Nowa hala, która stanęła przy zakładzie Refleksu w Wąbrzeźnie, to przyszłe centrum dystrybucyjne o powierzchni prawie 20 tysięcy metrów kwadratowych. Jak słusznie zauważył w rozmowie z "Nowościami" Marek Bober, wicedyrektor PUP w Wąbrzeźnie, taka inwestycja i rozbudowa to znak, że firma jeszcze silniej wiąże się z tym miastem.

Co ciekawe, Reflex poszukuje też obecnie dyrektora produkcji. Taka oferta pracy niedawno się pojawiła. Jak czytamy w ogłoszeniu na portalu Pracuj.pl, ważna jest do 11 lipca.

Zakres obowiązków szefa produkcji w wąbrzeskim Refleksie jest szeroki. To nie tylko "kompleksowe zarządzanie działami produkcji (5 kierowników) i utrzymania ruchu (1 kierownik) w sumie ok. 350 osób", jak czytamy. To również: opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych w obszarze produkcji i utrzymania ruchu, nadzór nad prawidłowym działaniem i sprawnością maszyn, urządzeń, narzędzi i oprzyrządowania technologicznego, planowanie pracy całego zespołu i dbanie o rozwój pracowników. Funkcja oznacza też odpowiedzialność za budżet podległych działów.

Od kandydata na dyrektora produkcji firma oczekuje m.in. wyższego wykształcenia technicznego, bardzo dobrej znajomości angielskiego oraz co najmniej 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku zarządzającym, ("mile widziane w branży metalowej i/lub branży automotive").

Co w zamian? Szefowi produkcji oprócz godnego wynagrodzenia firma gwarantuje samochód służbowy, opiekę medyczną Medicover, kartę sportową MultiSport, pracowniczy program emerytalny, grupowe ubezpieczenie PZU

świadczenia socjalne oraz dofinansowanie posiłków. W wśród benefitów ujmuje też... spotkania integracyjne. WARTO WIEDZIEĆ: Reflex Polska należy do holdingu Winkelmann Group, składającego się z kilkunastu niezależnych jednostek biznesowych na całym świecie.

Produkcja odbywa się w Niemczech, Polsce, Turcji, Chinach oraz USA, a przedstawicielstwa handlowe Grupy znajdują się na całym świecie.

Firma Reflex działa w Wąbrzeźnie od 1994 roku. Produkuje ciśnieniowe naczynia zbiorcze i układy stabilizacji ciśnienia, eksportując je na cały świat. Obecnie firma zatrudnia 550 osób (za: informacje pracodawcy)

