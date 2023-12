Dwie sesje Rady Miasta Torunia przed nowym rokiem: nadzwyczajna i uroczysta [zdjęcia]

Zabytkowy sztandar na sesji

Ze wspomnianym już wykładem wiąże się wystawienie bardzo cennego eksponatu z Muzeum Artylerii w Toruniu. To pierwszy sztandar 63. Pułku Piechoty. Pod nim w 1919 roku formacja stawiała pierwsze kroki, w styczniu 1920 roku wkraczała do Torunia, a później toczyła krwawe boje podczas wojny z bolszewikami.

Głównymi fundatorami chorągwi byli bracia Feliks i Jan Boltowie. Informują o tym oryginalne plakietki zachowane na drzewcu. Chorągiew służyła pułkowi do 1923 roku, gdy - już wtedy 63. Pułk Piechoty otrzymał sztandar ufundowany przez mieszkańców Pomorza, a wręczony jednostce przez generała Władysława Sikorskiego. Chorągiew powędrowała wtedy do Muzeum Wojska w Warszawie. Opuściła jego magazyny w 1988 roku i dzięki zabiegom Bogusława Uziembły ozdobiła zorganizowaną w Muzeum Okręgowym wystawę z okazji 70-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Później znów zamknęły się za nią drzwi warszawskiego magazynu, a na kolejny powrót trzeba było czekać ponad 30 lat. Zabytek jest w bardzo złym stanie, musi zatem pilnie trafić w ręce konserwatorów.